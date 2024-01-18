Звезда культового телешоу 90-х годов раскрыла изнанку проекта

Звезда шоу «Гладиаторы» Дэвис: продюсеров мало волновала безопасность участников

Британская пловчиха, звезда культового телешоу «Гладиаторы», выходившего в 1990-х годах, Шэрон Дэвис рассказала о том, как проходили съемки проекта. В разговоре с изданием The Sun она раскрыла изнанку передачи.

Дэвис заявила, что продюсеров шоу больше волновало то, как выглядят участники на экране, чем их безопасность. «Создатели передачи были больше заинтересованы в том, чтобы у нас было достаточно времени на грим и мало времени на тренировки перед испытаниями», — пожаловалась она.

По словам спортсменки, в день снималось по два-три выпуска передачи. «Съемки начинались утром и заканчивались в десять часов вечера», — уточнила она. Дэвис также вспомнила, что на съемках ей приходилось принимать обезболивающие препараты, потому что у нее сильно болело предплечье.

Спортсменка покинула программу в 1995 году после участия в одном из конкурсов, во время которого она сломала ногу. Впоследствии Дэвис пришлось перенести девять операций на колене.

«Гладиаторы» — международное шоу, в котором участники соревновались в конкурсах на силу, ловкость и выносливость. Передача транслировалась на британском канале ITV в 1995-1996 годах и на российском канале РТР (ныне — «Россия 1») в 1996 году.