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10:56, 18 января 2024Россия

Глава Башкирии впервые отреагировал на беспорядки в республике

Хабиров о беспорядках в Баймаке: правоохранители начали проводить работу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые отреагировал на беспорядки, которые произошли 17 января в Баймаке после приговора суда одному из местных жителей. Свой комментарий по ситуации в республике он опубликовал в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов уже начали проводить работу. Глава Башкирии счел также, что часть вины вокруг ситуации с массовыми беспорядками после суда над Фаилем Алсыновым (Алчиновым) (внесен в России в список экстремистов и террористов) лежит на властях.

«Где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят», — отметил Хабиров в посте.

Политик напомнил, что с первого дня работы в Башкирии говорил о нетерпимости к экстремизму.

Накануне сообщалось, что на сходе в Баймаке после приговора Алсынову начались столкновения жителей с силовиками.

Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Дело против мужчины было открыто после его высказываний на митингах 2023 года, в ходе которых он использовал выражение «кара халык» — «черный народ», выражение, которое используют для обозначения простых людей. Однако следователи и суд сочли, что башкирец высказался против мигрантов, которые работали на приисках.

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      Анна Щербакова
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