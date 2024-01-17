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10:39, 17 января 2024Россия

На сходе в поддержку башкирского активиста начались столкновения с силовиками

На сходе в Башкирии после приговора активисту начались столкновения с силовиками

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На народном сходе в Башкирии после приговора выступавшему против добычи золота экоактивисту Фаилю Алчинову (Алсынову) (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) который получил четыре года колонии по делу об экстремизме, начались столкновения с силовиками. Об этом сообщает портал Ufa1.RU.

Судя по опубликованному изданием видео, сотрудники Росгвардии с щитами и дубинками, в шлемах и бронежилетах начали теснить толпу, которая пришла выразить поддержку башкирскому активисту. При этом некоторые из протестующих отказались покидать место схода, после чего в нескольких местах началась потасовка.

Отказавшихся повиноваться участников акции попытались задержать и повалили на землю. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что въезд в город Баймак, где проходил суд, перекрыт, а в регионе наблюдаются сбои в работе мессенджеров и социальных сетей.

Дело против Алсынова было открыто после его высказываний на митингах 2023 года, в ходе которых он использовал выражение «кара халык» — «черный народ», выражение, которое используют для обозначения простых людей. Однако следователи и суд сочли, что активист высказался против мигрантов, работавших на приисках.

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      Марк Леонов
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