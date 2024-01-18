Россиянам рассказали об инфляции внутри семей

Финансовый советник Хлебникова: у каждой семьи есть своя инфляция

У каждой семьи может быть своя инфляция, сообщила финансовый советник Елена Хлебникова. О том, как она формируется и как с ней справиться, она рассказала «Ленте.ру».

Хлебникова напомнила, что инфляция — это процесс увеличения общего уровня цен на товары и услуги в экономике, который влияет на покупательную способность денежных средств и снижает стоимость денег в течение определенного периода времени.

Так как в разных семьях отличаются расходы на питание, одежду, жилье, медицинские услуги и развлечения, инфляция при изменении цен на эти товары и услуги будет влиять на их бюджеты по-разному, объяснила эксперт.

Например, если семья тратит большую часть своего дохода на питание, то повышение цен на продукты питания ощущается ими сильнее, чем семьями, которые сосредоточены на других категориях расходов Елена Хлебникова финансовый советник

Безусловно, на степень воздействия инфляции по-разному влияет и уровень дохода. Так, семьи с высоким заработком могут иметь больше финансовой стабильности и запасных средств, чтобы справиться с увеличением цен. Они могут более гибко реагировать на инфляцию и адаптироваться к изменениям путем перераспределения расходов. Семьи с низким или средним уровнем дохода могут испытывать более серьезные трудности.

По словам советника, сильно влиять на восприятие и воздействие инфляции может также состав семьи и размер домохозяйства.

Семьи с детьми или с большим числом членов могут испытывать большие расходы на еду, одежду, образование и здравоохранение. Увеличение цен на эти товары и услуги может оказаться для них особенно обременительным. Однако небольшие семьи или одинокие люди могут иметь более гибкий бюджет и лучше справляться с инфляцией Елена Хлебникова финансовый советник

Кроме того, на степень инфляции в семье влияют финансовые обязательства и жизненные стадии, сказала собеседница «Ленты.ру». «Молодые семьи с маленькими детьми могут испытывать дополнительные расходы на уход за детьми и образовательные нужды, что делает их более уязвимыми перед инфляцией», — уточнила она.

Играют свою роль и региональные различия, так как в субъектах отличные друг от друга налоговые ставки, расходы на транспорт и образование, цены на жилье.

«Понимание и анализ этих факторов помогут семьям более эффективно планировать свои расходы и адаптироваться к изменениям в экономике. Хорошая финансовая подготовка, эффективное управление бюджетом и исследование ряда возможностей для инвестирования денег могут помочь семьям смягчить влияние инфляции и сохранить свою финансовую устойчивость на протяжении времени», — заключила финансовый советник.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с бизнесменами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в Хабаровске заявил, что уровень инфляции в стране улучшится благодаря действиям Центрального банка и правительства.