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10:49, 11 января 2024Экономика

Путин оценил ситуацию с ростом цен в стране

Путин: уровень инфляции в стране улучшится

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Уровень инфляции в стране улучшится — так ситуацию с ростом цен в России оценил президент Владимир Путин, его слова приводит «Коммерсантъ». В ходе встречи с бизнесменами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в Хабаровске Путин пообещал, что благодаря усилиям Банка России удастся выйти на целевые показатели.

«Первое, на что хотел обратить внимание. Вы сказали, что, вот, из-за инфляции лучше, похоже, не будет. Лучше будет. Потому что все действия Центрального банка и правительства, ну, не все, но значительная их часть, Центрального банка точно, направлены на то, чтобы подавлять инфляцию», — пояснил глава государства.

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Также Путин заявил, что повышенная ключевая ставка (15 декабря регулятор в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, увеличив ее с 15 до 16 процентов годовых) носит временный характер. С другой стороны, наращивание льготного кредитование разгоняет инфляцию и мешает Банку России ее контролировать, пояснил президент.

Во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока Путин заявил, что экономика России стала первой среди европейских стран и пятой в мире. Обогнать ФРГ не помешало даже то, что «вроде бы нас со всех сторон душат, давят», сказал президент.
Глава государства отметил, что российская экономика обогнала другие страны Европы по паритету покупательной способности, однако «на душу населения надо еще стараться».

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      Вячеслав Агапов
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