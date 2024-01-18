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13:21, 18 января 2024Путешествия

Иностранец попался в аэропорту Москвы с украшениями на миллионы рублей

ФТС: в Домодедово задержали гражданина Азербайджана с брендовыми украшениями

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Таможенники в московском аэропорту Домодедово задержали гражданина Азербайджана с брендовыми украшениями на десять миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

35-летний иностранец, прилетевший из Баку, попытался ввезти в Россию драгоценности без уплаты таможенных платежей на сумму 2,4 миллиона рублей, но попался. Инспекторы нашли в рюкзаке нарушителя часы Bvlgari, кольцо Grisogono и серьги Graff из золота со вставками из бриллиантов, бериллов и корундов.

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В ФТС также рассказали, что у мужчины был при себе сертификат на синий сапфир, но сам драгоценный камень отсутствовал. Оказалось, что его закрепили в золотое кольцо. Уточнятся, что контрабандисту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее пассажир из ОАЭ попытался ввезти в Россию шесть наручных часов Rolex на сумму десять миллионов рублей и попался в аэропорту. Он примотал их скотчем к животу и ногам.

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      Марина Черняк
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