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16:34, 4 сентября 2023Путешествия

Пассажир попытался ввезти в Россию часы на десятки миллионов рублей и попался

Пассажир из ОАЭ попытался ввезти в Казань часы на 10 миллионов рублей и попался

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Пассажир из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) попытался ввезти в Россию часы на десятки миллионов рублей и попался в аэропорту. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что сотрудники авиагавани Казани обнаружили под одеждой 40-летнего мужчины, прилетевшего из Дубая, шесть наручных часов Rolex на сумму 10 миллионов рублей.

«Мужчину остановили на "зеленом" коридоре, — говорится в сообщении. — К животу и ногам пассажир примотал скотчем швейцарские часы, а также пластиковые фирменные карты и визитницы от изделий».

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Экспертиза установила, что все часы оригинальные и изготовлены из нержавеющей стали и сплава золота 750 пробы. «В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)», — уведомили в ФТС.

В августе сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у прилетевшего из Стамбула россиянина швейцарские часы за 4,5 миллиона рублей. Дорогостоящий аксессуар был обнаружен, когда мужчина проходил через «зеленый коридор»

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    Фариза Бацазова
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