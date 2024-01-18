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12:07, 18 января 2024Силовые структуры

Изъятие марихуаны с незаконной плантации в российской деревне попало на видео

МВД опубликовало видео с изъятием 21 кг марихуаны с плантации в Подмосковье

Сотрудники полиции обнаружили незаконную плантацию конопли в деревне Черная Грязь Московской области и задержали двоих подозреваемых в ее организации, об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Изъятие попало на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На кадрах из Подмосковья виден ангар с металлическими стеллажами, на которых расположены горшки с коноплей. В кладовой помещения были также видны поддоны с сухими листьями и стеблями запрещенных растений, а на полках — стеклянные банки с наркотическим содержимым.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли найденное на плантации вещество. Им, согласно экспертизе, оказалась марихуана общим весом более 21 килограмма.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК РФ. Задержанные житель Мурманской области и ранее судимый житель Москвы заключены под стражу.

Ранее полиция Феодосии обнаружила в одном из поселков несколько полян с кустами конопли.

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      Олеся Мицкевич
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