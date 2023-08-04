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20:05, 4 августа 2023Силовые структуры

В российском регионе нашли плантацию с 298 кустами конопли и задержали хозяина

В Крыму полиция обнаружила горную наркоплантацию с 298 кустами конопли

Кадр: МВД России

В Феодосии полиция обнаружила в одном из поселков на горе Тепе-Оба несколько полян, на которых росли 298 кустов конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Силовики задержали 30-летнего хозяина этой земли, когда он пытался вывезти кусты на своей машине. Местный житель рассказал полиции, что случайно нашел готовые для посева участки и решил выращивать на них запрещенные растения для личного пользования. По его словам, он иногда приезжал на тайный огород, чтобы поливать кусты и удобрять почву.

В результате правоохранители изъяли все 298 кустов общим весом 25 килограммов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства») УК РФ и оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Челябинской области 53-летнюю учительницу уличили в выращивании наркотических цветов.

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    Варвара Митина
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