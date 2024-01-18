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15:27, 18 января 2024Среда обитания

Известный актер похвалил провинциалов за смелость

Актер Дмитрий Чеботарев рассказал, что переехал в Москву на последние деньги

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Дмитрий Чеботарев отметил, что у людей, приехавших в Москву из других городов, больше мотивации остаться в столице. Отличие москвичей от приезжих он назвал в интервью журналу WomanHit.

Звезда фильмов и сериалов «Майор Гром: Чумной Доктор», «Вампиры средней полосы», «Контейнер» ответил на вопрос о том, действительно ли, по его мнению, провинциалам присуща большая напористость по сравнению с москвичами и чаще ли первые добиваются успеха в столице. Чеботарев считает, что приезжие, как правило, больше коренных жителей заряжены на то, чтобы остаться в Москве.

«Я бы не стал объяснять это географическими критериями. Но, конечно, проехав семь тысяч километров из Хабаровска в Москву, я понимал, что сделаю все, чтобы назад не вернуться. У человека приезжего есть обостренное желание здесь остаться, потому что он откуда-то уехал, проделал определенный путь», — заявил актер. Он также похвалил приезжих из других городов в столицу за большую смелость, которая позволила им вырваться из их привычного круга.

Артист рассказал, что ради переезда в столицу потратил последние деньги на билет. После этого, признался он, ему пришлось столкнуться с трудностями при поиске заработка, жилья, налаживании новых связей.

Ранее актриса Мария Козакова назвала москвичей избалованными большим количеством доступных им удобств и возможностей.

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      Полина Кислицына
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