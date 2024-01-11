Российская актриса назвала москвичей избалованными

Актриса Мария Козакова назвала москвичей избалованными

Российская актриса, дочь Алены Яковлевой и внучка Михаила Козакова и Юрия Яковлева Мария Козакова рассказала, что считает москвичей избалованными большим количеством доступных им удобств и возможностей. Своим мнением она поделилась в интервью журналу «Москвич Mag».

Среди особенностей Москвы Казакова выделила большое количество вариантов развлечений и культурного досуга, а также многообразие магазинов и различных товаров.

«В Москве очень много возможностей. Мне кажется, не все из того, что есть в Москве, есть в других городах России и даже в городах Европы и Америки. Поэтому москвичи, конечно, избалованы этим. Наверное, поэтому, когда мы приезжаем в другие города России, мы бы хотели иметь возможность получить что угодно в любую минуту, даже просто заказать еду», — отметила она.

Актриса назвала Москву городом с удобным общественным транспортом и призналась, что регулярно пользуется им, чтобы избежать необходимости искать парковочное место для автомобиля.

Ранее телеведущий Леонид Якубович заявил, что москвичи «очень зажрались».