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15:32, 7 декабря 2023Среда обитания

Якубович назвал москвичей «зажравшимися»

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что москвичи зажрались

Кадр: sergeymeza / YouTube

В отличие от приезжих, коренные Москвичи реже добиваются успеха из-за привычки к благополучной жизни. Такое мнение выразил советский и российский телеведущий Леонид Якубович в эфире YouTube-подкаста «БИГ НАМБРЗ».

«Те, кто не родился в Москве, добиваются признания и успеха чаще, чем москвичи. Очень тут все зажрались. Все такие благостные», — заявил Якубович. Ведущий также назвал большим шагом решение переехать в другой город и добавил, что люди с периферии привыкли «пробиваться».

При этом Якубович считает, что больших различий между москвичами и приезжими нет. «Люди и люди, человеки и человеки», — заключил он.

Ранее певица Катя Лель назвала отличие москвичей от жителей других городов. Она считает, что у людей из столицы меньше стимула достичь поставленной цели, чем у приезжих. По словам артистки, москвичи менее целеустремленные из-за наличия доступа ко всем удобствам.

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      Александра Качан
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