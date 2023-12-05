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12:52, 5 декабря 2023Среда обитания

Катя Лель назвала отличие москвичей от жителей других городов

Катя Лель: у приезжих больше стимула, чем у москвичей
Катя Лель

Катя Лель. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Катя Лель считает, что у приезжих в столицу больше стимула достичь поставленной цели, чем у москвичей. Об этом она рассказала в интервью для «Москвич Mag».

«Москва слезам не верит, правильно говорят. Все-таки у москвичей наверняка всегда был доступ ко всему. Почему приезжие люди достигают многого? Потому что больше стимула достичь, чем у самих москвичей», — заявила Лель в ответ на вопрос об отличии жителей столицы от людей из других городов.

Певица также назвала Москву городом своей мечты и отметила, что в столице нет вещей, которые ей хотелось бы изменить. «Я даже не представляю, если бы не было Москвы, где бы я хотела жить… Я очень люблю Москву и дорожу тем, что живу здесь», — поделилась она.

Ранее звезда сериала «Содержанки» Ольга Сутулова упрекнула москвичей за незнание города. По словам актрисы, именно это отличает жителей столицы от приезжих, которым необходимо знать о том, как устроен город.

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      Александра Качан
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