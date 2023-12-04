Звезда сериала «Содержанки» обвинила москвичей в незнании города

Актриса Ольга Сутулова упрекнула москвичей за незнание города

Известная российская актриса Ольга Сутулова обвинила москвичей в незнании города. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам звезды сериала «Содержанки», москвичи отличаются от жителей других городов тем, что не знают родной город. «Выходят из подъезда — и все, их невозможно ни о чем спросить, они соседнюю улицу не знают. Им и не надо. У них все налажено: известно, где ближайший магазин, аптека и госуслуги. А приезжие должны знать многое», — поругала их артистка.

Сутулова отметила, что ее переезд в Москву в конце 1990-х годов был вызван не большой любовью к столице, а необходимостью — в то время в родном городе, Ленинграде, снимали мало кино и для нее не было работы. Актриса подчеркнула, что не считает себя москвичкой — «отчасти из вредности и снобизма».

Актриса высказалась и о недостатках Москвы. Самым главным из них она назвала обилие реагентов на дорогах города зимой. «На днях выпал первый снег — и уже вся улица тонким скрипучим слоем этого ада засыпана, полный бред. Собак в город я не вожу давно, но детей жалко, да и себя — все время привкус кислого аммиака во рту», — прокомментировала проблему актриса. Она усомнилась в том, что другого способа борьбы с ней не существует.

Помимо этого, артистка выделила такие раздражающие ее недостатки, как мешающий парковаться каршеринг и слишком большое количество парковок для него, а также отсутствие штрафов для курьеров на самокатах и велосипедах, которые передвигаются со слишком большой скоростью.

«Они задавлены такими чудовищными условиями труда, поэтому как сумасшедшие, со стеклянными глазами, не спав сутками, несутся на этих самокатах, ничего вокруг себя не видят. Это бесит прямо люто», — описала происходящее Сутулова. Она убеждена, что мэрия должна решить данную проблему за счет введения пониженных сроков доставки, так как эти участники дорожного движения представляют опасность для окружающих.

В ноябре актер Василий Михайлов положительно оценил безразличие москвичей.