Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:51, 4 декабря 2023Среда обитания

Звезда сериала «Содержанки» обвинила москвичей в незнании города

Актриса Ольга Сутулова упрекнула москвичей за незнание города

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская актриса Ольга Сутулова обвинила москвичей в незнании города. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам звезды сериала «Содержанки», москвичи отличаются от жителей других городов тем, что не знают родной город. «Выходят из подъезда — и все, их невозможно ни о чем спросить, они соседнюю улицу не знают. Им и не надо. У них все налажено: известно, где ближайший магазин, аптека и госуслуги. А приезжие должны знать многое», — поругала их артистка.

Сутулова отметила, что ее переезд в Москву в конце 1990-х годов был вызван не большой любовью к столице, а необходимостью — в то время в родном городе, Ленинграде, снимали мало кино и для нее не было работы. Актриса подчеркнула, что не считает себя москвичкой — «отчасти из вредности и снобизма».

Актриса высказалась и о недостатках Москвы. Самым главным из них она назвала обилие реагентов на дорогах города зимой. «На днях выпал первый снег — и уже вся улица тонким скрипучим слоем этого ада засыпана, полный бред. Собак в город я не вожу давно, но детей жалко, да и себя — все время привкус кислого аммиака во рту», — прокомментировала проблему актриса. Она усомнилась в том, что другого способа борьбы с ней не существует.

Материалы по теме:
Россияне массово продают элитное жилье в Дубае и скупают квартиры в Сочи. Почему у них начались проблемы в Эмиратах?
Россияне массово продают элитное жилье в Дубае и скупают квартиры в Сочи.Почему у них начались проблемы в Эмиратах?
21 ноября 2023
Центральную Россию накрыла «черная метель», а по Крыму ударил «шторм века». Такого разгула стихии не было 40 лет
Центральную Россию накрыла «черная метель», а по Крыму ударил «шторм века». Такого разгула стихии не было 40 лет
27 ноября 2023

Помимо этого, артистка выделила такие раздражающие ее недостатки, как мешающий парковаться каршеринг и слишком большое количество парковок для него, а также отсутствие штрафов для курьеров на самокатах и велосипедах, которые передвигаются со слишком большой скоростью.

«Они задавлены такими чудовищными условиями труда, поэтому как сумасшедшие, со стеклянными глазами, не спав сутками, несутся на этих самокатах, ничего вокруг себя не видят. Это бесит прямо люто», — описала происходящее Сутулова. Она убеждена, что мэрия должна решить данную проблему за счет введения пониженных сроков доставки, так как эти участники дорожного движения представляют опасность для окружающих.

В ноябре актер Василий Михайлов положительно оценил безразличие москвичей.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности о задержанных за расправу над подростком в Иркутске

      Российские теннисисты сохранили позиции в рейтинге ATP

      В Белгородской области резко изменилась интенсивность обстрелов ВСУ

      Европе предрекли дефицит популярного продукта

      Эмили Ратаковски поделилась новыми фото в откровенным наряде с декольте

      Стало известно о повреждении инфраструктурного здания в Николаевской области

      Тысячи москвичей посетили экскурсии в крупнейших больницах России

      В российский регион пришли 50-градусные морозы

      Российский военный оценил модернизированные снаряды «Краснополь»

      Япония отложит полет на Марс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости