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17:57, 18 января 2024Бывший СССР

Известный латышский националист заговорил по-русски

Латышского националиста Кирштейнса упрекнули за интервью на русском языке
Александр Кирштейнс

Александр Кирштейнс. Фото: Saeima / Wikimedia

Известный латышский националист, депутат Сейма Латвии от партии «Национальное объединение» Александр Кирштейнс дал интервью латвийской блогерше Анастасии Федоровой, используя в разговоре русский язык, за что его упрекнули другие националисты. Видео с интервью доступно на YouTube.

«Уважаемый Александр Кирштейнс, что с вами случилось? Надеюсь, что все хорошо», — прокомментировала видео латвийская поэтесса Лиана Ланге в социальной сети X, известная по инициативе создания наклеек для мест, где недостаточно пользуются латышским языком.

Ранее в Латвии из-за языковых экзаменов под угрозой депортации оказались почти 800 российских пенсионеров. Среди кандидатов на выдворение — незрячие инвалиды с детства.

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      Глеб Палехов
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