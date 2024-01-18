Известный латышский националист заговорил по-русски

Латышского националиста Кирштейнса упрекнули за интервью на русском языке

Известный латышский националист, депутат Сейма Латвии от партии «Национальное объединение» Александр Кирштейнс дал интервью латвийской блогерше Анастасии Федоровой, используя в разговоре русский язык, за что его упрекнули другие националисты. Видео с интервью доступно на YouTube.

«Уважаемый Александр Кирштейнс, что с вами случилось? Надеюсь, что все хорошо», — прокомментировала видео латвийская поэтесса Лиана Ланге в социальной сети X, известная по инициативе создания наклеек для мест, где недостаточно пользуются латышским языком.

Ранее в Латвии из-за языковых экзаменов под угрозой депортации оказались почти 800 российских пенсионеров. Среди кандидатов на выдворение — незрячие инвалиды с детства.