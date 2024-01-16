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15:12, 16 января 2024Бывший СССР

Латвия высылает из страны русскоязычных. Почему власти решили избавиться от сотен русских пенсионеров?

Власти Латвии начали выдворять из страны русскоязычных пенсионеров
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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Латвии начали выдворять из страны русскоязычных пенсионеров.

Уточняется, что под угрозой депортации находятся 1167 человек, из них 789 старше 60 лет.

Это как в медицине: чем хуже ситуация, тем быстрее надо действовать. Если началась гангрена, надо просто отрезать эту конечность, как бы ужасно это ни звучало

Андрейс Эрглиспрофессор медицинского факультета Латвийского университета

Россияне находятся под угрозой депортации из-за экзаменов по латышскому языку

Пожилые россияне массово не могут сдать экзамен по латышскому языку, который нужен для продления ВНЖ, говорится в данных Государственного центра содержания образования (VISC). Экзамен провалили более 50 процентов участников в возрастной группе от 66 до 74 лет и 80 процентов в возрастной группе старше 75 лет.

В 2023 году экзамен должны были сдать 17,8 тысячи граждан РФ. С первого раза тест сдало менее 40 процентов кандидатов.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В стране уже произошло несколько резонансных историй с выдворением россиян

10 января 82-летний руководитель Латвийско-российской ассоциации сотрудничества Борис Катков получил письмо от МВД, в котором говорилось, что его считают национальной угрозой и по этой причине лишают ВНЖ и депортируют. Также в письме сообщалось, что у пенсионера есть месяц на то, чтобы оспорить это решение.

12 января в 8 утра в дом к Каткову в Риге приехали пограничники и объявили, что депортируют его. На сборы дали час, в случае неповиновения обещали выломать двери и увезти насильно. Право на обжалование решения о депортации правоохранители проигнорировали.

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Также за незнание языка власти Латвии решили депортировать из страны незрячую 72-летнюю пенсионерку.

Жительница города Лиепая является инвалидом по зрению с детства и нуждается в постоянном уходе и сопровождении. С помощью родственников женщина начала собирать документы для продления вида на жительство еще в декабре 2022 года. Однако получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку в срок ей не удалось из-за очередей, затянувших процесс до ноября 2023 года. Из-за этого незрячей пенсионерке пришлось проходить языковое тестирование, которое ей не удалось пройти по чтению и письму.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские власти отреагировали на депортации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютным позором депортацию пожилых людей из стран Балтии. «Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором», — сказал Песков.

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Депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что российские власти не бросят никого из депортированных. Сами депортации она назвала «вопиющим фактом нарушения прав человека, о которых так твердит Запад». «Фактически, это нацизм. Потому что человека преследуют за то, что он говорит на определенном языке, причисляет себя к определенной культуре», — сказала Бутина.

Латвия ввела новые ограничения для россиян и белорусов в 2022 году

Согласно новой редакции закона, Латвия прекратит выдавать рабочие визы россиянам. Помимо этого, Сейм ужесточит условия продления видов на жительство для граждан России и Белоруссии. Также отмечается, что проживающие в прибалтийской республике россияне, имеющие постоянный ВНЖ, должны подтвердить владение государственным языком.

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При этом в законе есть норма, которая предусматривает исключение в выдаче ВНЖ сроком до пяти лет для россиян и белорусов. Уточняется, что глава МИД Латвии может распорядиться о выдаче такого документа при условии, что это будет соответствовать интересам Латвии и международным правовым нормам, а также будет связано с гуманитарными целями.

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