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16:37, 18 января 2024Мир

Ким Чен Ын предложил узаконить враждебный статус Южной Кореи

Ким Чен Ын предложил обозначить в конституции враждебный статус Южной Кореи

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил внести поправки в Конституцию Корейской Народно-Демократической республики и узаконить за Южной Кореей статус «отдельного», «враждебного государства». Об этом сообщает ABC со ссылкой на источник.

Ким Чен Ын обозначил, что он закрыл несколько учреждений, работавших над примирением и воссоединением с Южной Кореей ввиду нереалистичности такого сценария.

При этом он подчеркнул, что не признает морскую границу с Южной Кореей, а также пригрозил войной соседнему государству в случае, если Сеул «хотя бы на 0,001 миллиметра» нарушит границу страны.

Ранее стало известно, что северокорейский лидер принял решение о том, чтобы убрать из конституции мирное объединение двух Корей.

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      Лина Пивоварова
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