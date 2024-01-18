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13:41, 18 января 2024Силовые структуры

Командира российской дивизии ПВО оштрафовали за взятку и не стали лишать звания

Командира 4-й дивизии ПВО Беляцкого признали виновным в получении взятки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Командира 4-й дивизии российских ПВО генерал-майора Дмитрия Беляцкого признали виновным в получении взятки за передачу земель оборонного значения под застройку и оштрафовали. Об этом в четверг, 18 января, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, суд присудил ему штраф в 2,6 миллиона рублей и отпустил на свободу, не став лишать звания. За осужденным сохранили звание генерал-майора, а также полученные боевые награды. Генерал-майора не стали помещать под стражу, после выплаты назначенного судом штрафа, он сможет вернуться к военной службе.

6 сентября 2023 года сообщалось, что Беляцкий частично признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве, его освободили из-под стражи и перевели под домашний арест.

По данным следствия, Беляцкий по поручению командующего 1-й армии ПВО Огиенко организовал получение взятки для передачи земель оборонного назначения гражданской организации. Офицеры планировали получить 30 миллионов рублей, но получили только 500 тысяч.

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      Владимир Седов
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