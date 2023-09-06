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22:31, 6 сентября 2023Силовые структуры

В России командующих армией и дивизией арестовали по обвинению во взяточничестве

«Ъ»: командующих армией и дивизией арестовали по обвинению во взяточничестве

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российских командующих армией и дивизией обвинили во взяточничестве и поместили в СИЗО, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о генерал-майоре Константине Огиенко, который до недавнего времени командовал 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, это подразделение защищало небо над московским регионом. Также под следствием оказался командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий.

По данным следствия, последний по поручению Огиенко организовал получение взятки для передачи земель оборонного назначения гражданской организации. Офицеры планировали получить 30 миллионов рублей, но получили только 500 тысяч.

В настоящее время Минобороны России и Следственный комитет проверяют сохранность земельных участков, числящихся за армией ПВО, поскольку они могли быть проданы под застройку.

Беляцкий частивно признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве, его освободили из-под стражи и перевели под домашний арест. Огиенко свою вину категорически отрицает, Московский гарнизонный военный суд (ГВС) избрал ему меру пресечения в виде ареста, а после передачи дела в Главное военное следственное управление 235-й ГВС продлил ему содержание под стражей до 27 ноября 2023 года.

В мае в Петербурге следователи переквалифицировали обвинение трем генералам МВД, арестованным в 2022 году по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Их обвиняют в создании ОПГ и получении взяток.

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    Марина Совина
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