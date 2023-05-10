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12:35, 10 мая 2023Силовые структуры

Трех генералов МВД России обвинили в создании ОПГ и получении взяток

СКР обвинил 3 генералов МВД из Петербурга в создании ОПГ и взяточничестве по 10 эпизодам

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Петербурге следователи переквалифицировали обвинение трем генералам МВД, арестованным в 2022 году по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным Следственного комитета России (СКР), бывший начальник полицейского главка Петербурга Сергей Умнов в 2013 году создал и возглавил организованную преступную группу (ОПГ) с целью получения взяток от десяти гендиректоров коммерческих МРЭО города, прекративших свою деятельность в ноябре 2020 года, под видом пожертвований в подконтрольный фонд содействия программам ГУВД.

Вместе с Умновым, по мнению следствия, в ОПГ входили его заместитель по тылу генерал Иван Абакумов, начальник ГИБДД Петербурга Алексей Семенов и начальник правового отдела ГИБДД Елена Копьева. Всем им вменяется десять эпизодов получения взяток, а их дача инкриминируется коммерсантам. Общая сумма, которую они перечислили полицейскому фонду, составляет 64,6 миллиона рублей, уточняет 47news.ru.

На этом основании СКР переквалифицировал обвинение со злоупотребления полномочиями на получение взяток.

Мосгорсуд 9 августа 2022 года признал законным арест помощника главы МВД России Сергея Умнова, экс-замначальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова. Вместе с ними по делу проходит старший судебный пристав — начальник отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елена Копьева, она тоже была арестована.

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Любовь Ширижик
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