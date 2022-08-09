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Суд признал законным арест генералов МВД по делу о злоупотреблении полномочиями

Генералов МВД Умнова, Абакумова и Семенова оставили в СИЗО за злоупотребление полномочиями
Сергей Умнов

Сергей Умнов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мосгорсуд признал законным арест помощника главы МВД России Сергея Умнова, экс-замначальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает «РИА Новости».

Суд рассмотрел апелляционные жалобы троих генералов и отклонил их. До сентября высокопоставленных полицейских оставили в СИЗО. Вместе с ними по делу проходит старший судебный пристав — начальник отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елена Копьева, ранее она тоже была арестована.

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 год фигуранты тратили средства Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти на личные нужды.

Как пишет «Коммерсантъ», генерал-лейтенант Умнов и его сообщники рекомендовали бизнесменам жертвовать средства в фонд. Затем эти деньги бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, а жертвователи получали некоторые преференции от правоохранительных органов.

Сергея Умнова, помощника главы МВД России Владимира Колокольцева, и его бывших коллег оперативники ФСБ задержали 6 июля. До этого сотрудники российских силовых ведомств провели ряд обысков в квартирах и рабочих кабинетах генералов.

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Елизавета Новикова
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