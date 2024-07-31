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16:28, 31 июля 2024Силовые структуры

Российские генералы отказались признать вину в получении 64,5 миллиона рублей взятки

Три петербургских генерала МВД не признались в получении 64,5 млн рублей взятки
Начало событий в новости Трех генералов МВД России обвинили в создании ОПГ и получении взяток

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Хамовническом суде Москвы помощник министра внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Иван Абакумов отказались признать вину в получении взятки в размере 64,5 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным агентства, все трое петербургских генералов ГУ МВД России ответили, что виновными себя не считают. Генерал Умнов сказал, что обвинение не конкретно и виновным себя он не признает. «Я не пойму, что я взял? В чем взятка?» — сказал он.

Как установил суд, сумма взяток составила 64 миллиона 650 тысяч рублей.

Всех трое фигурантов были задержаны и арестованы 6 июля 2022 года. 10 мая их обвинили в создании организованной преступной группы (ОПГ) и получении взяток.

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      Анна Габай
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