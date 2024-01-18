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17:24, 18 января 2024Ценности

Крис Дженнер вернулась к прическе из 2007 года и развеселила фанатов

Фото: Sebastien Fremont / Globallookpress.com

Американская бизнесвумен Крис Дженнер вернулась к старому имиджу и развеселила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

68-летняя телезвезда поделилась видео, где приняла участие в рекламе печенья Oreo. В кадре она предстала в черной кофте и приталенном красной жакете с золотистыми пуговицами. Также предпринимательница надела круглые серьги и сделала макияж в стиле smoky eyes.

Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на прическу Дженнер — лохматую пикси. Известно, что она носила такую стрижку во время съемки первого сезона «Семейства Кардашьян». «Недавно вернулась королева Кайли, а теперь Крис из первого сезона?», «А мы любим Крис из 2007 года», «Ох уж эта прическа и этот макияж», «Надеюсь, это парик», «Что случилось с твоими волосами?» — шутили юзеры.

В ноябре 2023 года Крис Дженнер подверглась критике в сети за образ на снимках. Тогда знаменитость опубликовала серию кадров, на которых она позировала на лестнице вместе с возлюбленным, телеведущим Кори Гэмблом. Предпринимательницу запечатлели в черном мини-платье с белым воротником из ассортимента модного дома Valentino, а также ботинках с перьями того же бренда.

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      Мария Винар
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