Кулеба ответил на вопрос о краже Украиной американских денег

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не крадет деньги американских налогоплательщиков

Украина не крадет деньги у американских налогоплательщиков, поскольку большая часть средств, которые Вашингтон выделяет Киеву, тратится на производство вооружения в самих США. Так на вопрос журналистов издания Bloomberg ответил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба.

«Огромная часть этих средств остается в США, потому что они инвестируются в производство оружия, которое потом идет на Украину. Это означает, что это нужно объяснять американским налогоплательщикам, что их общественность получает выгоду, создаются новые рабочие места», — заявил руководитель МИД.

Он также добавил, что американцы должны радоваться, поскольку на Украине не воюют солдаты США, а Киев предлагает на мировом рынке глобальной безопасности «лучшие условия».

Ранее Кулеба упрекнул западные страны в продаже России военных запчастей. Он отметил, что не верит в неспособность Европы и США отследить схемы продажи Москве комплектующих для баллистических ракет.