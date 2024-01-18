МИД Украины упрекнул Запад в продаже России военных запчастей

Глава МИД Украины Кулеба: Запад не прекратил продажу России военных запчастей

В обломках российских ракет, которые попадают в распоряжение Киева, обнаруживаются западные комплектующие, Европа и США не прекратили продажу России военных запчастей. В этом своих зарубежных союзников упрекнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает «Страна.ua».

«Почти во всем вооружении, в российских ракетах, которые мы сбиваем или перехватываем за последние два года, которые были произведены в России, много западных запчастей (...) У Запада лучшая бизнес-разведка в мире. Я не верю, что у Запада нет возможности отследить эти схемы и перекрыть», — рассказал глава МИД

Ранее Кулеба заявил, что в случае, если у Киева кончится боеприпасы, украинские солдаты вооружатся лопатами и не будут останавливать конфликт. Он оправдал это тем, что на карту поставлено само существование Украины.