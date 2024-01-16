Кулеба: если у Украины закончится оружие, бойцы ВСУ начнут сражаться лопатами

Если у Киева закончится оружие, не исключено, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружаться лопатами и продолжат сражение в зоне конфликта. Такой расклад допустил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в беседе с телеканалом ABC News.

«Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование», — объяснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Кулеба заявил, что США продолжат посылать военную и финансовую помощь Украине, кто бы ни стал следующим президентом. «В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина», — отметил он.

Тем временем экс-премьер Франции Доминик де Вильпен заявил о неэффективности помощи Запада Украине. По его мнению, контрнаступление ВСУ провалилось, поскольку страны-союзницы не предоставили Киеву ни одного своевременного решения для хоть какой-нибудь задачи.