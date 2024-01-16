Кулеба заявил об эффективности водки и борща в решении вопросов с Европой

Глава МИД Украины: водка и борщ были эффективны в решении вопросов с Европой

Дмитрий Кулеба рассказал, что водка и борщ были эффективными средствами для решения любых международных вопросов в то время, когда он работал представителем Украины в Совете Европы. Об этом действующий глава МИД республики заявил в эфире YouTube-канала «Бомбардир».

«Варится борщ у меня на квартире, в резиденции посла. Приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало: работало безотказно. Все любят поесть и выпить в тех или иных объемах», — объяснил Кулеба. Сложившуюся традицию он охарактеризовал как «клуб борща».

Ранее Кулеба заявил, что США продолжат помогать Украине, кто бы ни стал следующим президентом. «В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина», — отметил он.