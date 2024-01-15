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21:52, 15 января 2024Бывший СССР

На Украине выразили уверенность в продолжении помощи со стороны США

Кулеба: США продолжат помогать Украине, кто бы ни стал следующим президентом
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Thomas Peter / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в продолжении помощи со стороны США, кто бы ни стал там президентом. Об этом он заявил в беседе с польским журналом Uklad Sil.

По его словам, такая поддержка соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов. «В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина Мы одержим верх независимо от того, к какой партии будет принадлежать следующий президент США», — отметил он.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обвинил американского лидера Джо Байдена в препятствовании мирному урегулированию украинского конфликта. Он объяснил, что от кризиса выигрывает только американская оборонная промышленность, но не жители Украины.

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      Марина Совина
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