Кулеба: США продолжат помогать Украине, кто бы ни стал следующим президентом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в продолжении помощи со стороны США, кто бы ни стал там президентом. Об этом он заявил в беседе с польским журналом Uklad Sil.

По его словам, такая поддержка соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов. «В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина Мы одержим верх независимо от того, к какой партии будет принадлежать следующий президент США», — отметил он.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обвинил американского лидера Джо Байдена в препятствовании мирному урегулированию украинского конфликта. Он объяснил, что от кризиса выигрывает только американская оборонная промышленность, но не жители Украины.