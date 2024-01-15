Во Франции заявили о неэффективности помощи Запада Украине

Экс-премьер Франции Вильпен: Запад не осознает ни целей, ни сроков помощи Киеву

Западные страны начали оказывать поддержку Украине, но не осознали ни целей, ни сроков оказания этой помощи. Так о неэффективности западной поддержки высказался бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, сообщает ТАСС.

По словам экс-премьера, Западу кажется, что он все сделал хорошо, задействовал все средства, чтобы сохранить единство Европы и Запада и поддержать Украину.

«Но если мы посмотрим правде в глаза, то станет ясно, что мы не обозначили наши цели. Мы не предоставили Украине средств для своевременного решения хоть какой-нибудь задачи, поэтому контрнаступление и провалилось. Кроме того, мы так и не определили график наших действий», — заявил он.

Ранее французский обозреватель Эммануэль Гриншпан выразил мнение, что из-за продолжающегося два года российско-украинского конфликта Украина столкнулась с промышленным отставанием. Журналист подчеркнул, что России, в свою очередь, удалось этого избежать.