Лавров высказался об интересе Казахстана к Союзному государству

Глава МИД Лавров: не слышал об интересе Казахстана к Союзному государству

Москве неизвестно об интересе Казахстана к вступлению в Союзное государство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Честно признаюсь, я не слышал, чтобы Казахстан проявлял какой-то интерес в присоединении к Союзному государству», — высказался глава МИД.

Глава российской дипломатии отметил, что Союзное государство является флагманом Евразийского экономического союза.

Ранее Лавров рассказал о ближайшем окружении России на международной арене. Он назвал друзьями Москвы Китай, Иран, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар.