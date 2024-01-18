Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 18 января 2024Бывший СССР

Лавров высказался об интересе Казахстана к Союзному государству

Глава МИД Лавров: не слышал об интересе Казахстана к Союзному государству

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Москве неизвестно об интересе Казахстана к вступлению в Союзное государство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Честно признаюсь, я не слышал, чтобы Казахстан проявлял какой-то интерес в присоединении к Союзному государству», — высказался глава МИД.

Глава российской дипломатии отметил, что Союзное государство является флагманом Евразийского экономического союза.

Ранее Лавров рассказал о ближайшем окружении России на международной арене. Он назвал друзьями Москвы Китай, Иран, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Наемники ВСУ попали под удар в Харькове. Среди них были кураторы диверсантов, нападавших на регионы России

      Бывшему министру обороны ДНР Стрелкову запросили срок за экстремизм

      Американские военные инструкторы обучат сотрудников МВД Молдавии

      Почти 50 человек подхватили кишечную инфекцию в петербургской школе

      Россия нанесла удар по временным базам иностранных наемников в зоне СВО

      В Турции заявили о частичном возобновлении получения переводов из России

      Армия России перехватила две выпущенные ВСУ ракеты «Точка-У»

      Российские войска за сутки уничтожили более 90 беспилотников ВСУ

      Названы сроки подачи заявок на отсрочку от армии для одной категории россиян

      Минобороны США закупит 54 спутника слежения за ракетами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше