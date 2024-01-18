Лавров назвал страны из ближайшего окружения России

Лавров: Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия составляют ближайшее окружение РФ

Иран, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар составляют ближайшее окружение России, а отношения между Москвой и Пекином переживают наилучший период в своей истории. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, российско-китайские отношения «переживают наилучший период в многовековой их истории», а сотрудничество с Индией министр назвал стратегическим и «особо привилегированным».

Ранее посол Китая в Европейском союзе Фу Цун сказал, что слова о российско-китайской дружбе без границ следует объяснить риторическим приемом.