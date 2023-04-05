В Кремле ответили на слова посла Китая о «безграничной дружбе» Москвы и Пекина

Песков о заявлении посла КНР: ориентируемся на содержание контактов Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются на договоренности, достигнутые между российским лидером Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином на встречах в Москве. Так он ответил на заявление посла Китая в Европейском союзе (ЕС) Фу Цуна, который назвал риторическим приемом слова о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином, передает РИА Новости.

«Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве», — подчеркнул политик. Он добавил, что весь контекст взаимопонимания лидеров изложен в двух подписных заявлениях, которые были приняты по итогам их переговоров.