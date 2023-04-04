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00:31, 4 апреля 2023Мир

В МИД рассказали о желании Запада вбить клин между Россией и Китаем

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Запад хочет вбить клин между Россией и КНР
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам» рассказал о желании Запада вбить клин между Москвой и Пекином.

Министр пояснил, что такой попыткой являются разговоры о якобы российской экономической зависимости от Китая, которые начали появляться после перенаправления экспорта в Азию.

Лавров добавил, что тема «зависимости» и «неравноправия» России и КНР длительное время муссируется в недружественных странах и вновь набрала обороты после визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву.

«Эти замыслы легко просчитываются, а стандартные заходы, как говорится, по методичке, уже приелись и никого не смущают», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров сообщил, что на данный момент отношения России и Китая переживают лучшие времена за всю историю взаимодействия двух стран. По словам министра, в Пекине заявляли, что отношения России и КНР — это не альянс, не союз, но во многом крепче союза.

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Марина Совина
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