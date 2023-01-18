Лавров заявил о лучших временах за всю историю отношений России и Китая

Лавров заявил, что отношения России и Китая переживают лучшие времена за всю историю

На данный момент отношения России и Китая переживают лучшие времена за всю историю взаимодействия двух стран. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, в Пекине заявляли, что отношения России и КНР — это не альянс, не союз, но во многом крепче союза. «Отношения прагматичные, доверительные, взаимоуважительные и опирающиеся на баланс интересов. Это то, что является идеальным форматом для отношений с любой страной», — уточнил он.

Лавров также добавил, что в открытом доступе существуют данные о том, что Запад пытается внести разлад в отношения Москвы и Пекина. «Есть нюанс: нас считают немедленной угрозой, с которой надо скорее разделаться, а Китай считают долгосрочным, главным, серьезным вызовом. С ними надо дольше разбираться, по западному разумению», — отметил он.

Ранее стало известно, что по итогам прошедшего года товарооборот между Россией и Китаем продолжил расти, увеличившись на 29,3 процента в годовом выражении, до рекордных 190,27 миллиарда долларов. По итогам 2021 года объемы торговли выросли на 35,8 процента, составив 146,887 миллиарда долларов.