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13:33, 18 января 2024Бывший СССР

Лукашенко потребовал молниеносного противодействия выводу капитала

Лукашенко потребовал молниеносных мер по противодействию выводу капитала

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства молниеносно включать меры по противодействию выводу капитала из страны, чтобы тот за рубежом не работал «на разных негодяев». Слова Лукашенко приводит БелТА.

Он отметил, что Белоруссия предлагает зарубежному бизнесу «одни из лучших условий», указав на преференции, льготы и инфраструктуру. При этом контролирующие органы докладывают о фактах оттока средств и целенаправленном выводе прибыли за пределы Белоруссии.

«Получили прибыль, деньги какие-то и вывели за пределы Беларуси, разместили на счетах. Деньги, заработанные нашими людьми, выводятся за пределы Беларуси и там работают на разных негодяев, которые вводят против нас санкции», — возмутился Лукашенко, призвав «молниеносно и без всякой раскачки» включать заградительные меры.

В конце декабря Александр Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2024 год, предусматривающий дефицит в 1,5 миллиарда долларов в рублях по текущему курсу.

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