Лукашенко потребовал молниеносного противодействия выводу капитала

Лукашенко потребовал молниеносных мер по противодействию выводу капитала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства молниеносно включать меры по противодействию выводу капитала из страны, чтобы тот за рубежом не работал «на разных негодяев». Слова Лукашенко приводит БелТА.

Он отметил, что Белоруссия предлагает зарубежному бизнесу «одни из лучших условий», указав на преференции, льготы и инфраструктуру. При этом контролирующие органы докладывают о фактах оттока средств и целенаправленном выводе прибыли за пределы Белоруссии.

«Получили прибыль, деньги какие-то и вывели за пределы Беларуси, разместили на счетах. Деньги, заработанные нашими людьми, выводятся за пределы Беларуси и там работают на разных негодяев, которые вводят против нас санкции», — возмутился Лукашенко, призвав «молниеносно и без всякой раскачки» включать заградительные меры.

В конце декабря Александр Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2024 год, предусматривающий дефицит в 1,5 миллиарда долларов в рублях по текущему курсу.