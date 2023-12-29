Лукашенко утвердил дефицитный бюджет Белоруссии

Лукашенко утвердил бюджет Белоруссии с дефицитом в $1,5 млрд

Александр Лукашенко подписал закон о бюджете Белоруссии на 2024 год, предусматривающий дефицит в 1,5 миллиарда долларов в рублях по текущему курсу (3,1775 белорусского рубля за доллар), сообщает «Интерфакс». Ранее документ утвердили депутаты Национального собрания страны.

Отмечается, что расходы и доходы страны вырастут на 22,2 и 19,6 процента соответственно, а дефицит бюджета увеличится почти в полтора раза относительно планировавшегося на 2023 год. Бюджетом предусмотрено приоритетное использование внутренних источников на финансирование дефицита, а предполагаемые внешние источники должны покрыть только его четверть, указали в агентстве.

В сентябре 2022 года Национальный статкомитет Белоруссии перестал публиковать данные о состоянии внешнего госдолга и исполнении бюджета республики, а в апреле 2023-го разрешил не делиться официальной статистической информацией для обеспечения нацбезопасности.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя экономические итоги 2023 года, в котором рост ВВП страны ожидается на уровне 3,8 процента, назвал их неплохими, учитывая продолжающееся санкционное давление на государство. Он обратил внимание на темпы роста инвестиций в основной капитал в Белоруссии, выросшие за 11 месяцев уходящего года на 14 процентов к аналогичному периоду 2022-го, и на положительное сальдо внешней торговли.