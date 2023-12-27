В находящейся под санкциями стране оценили темпы экономического роста

Глава правительства Белоруссии заявил о росте ВВП страны на 3,8 % в 2023 году

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прокомментировал экономические итоги 2023 года, в котором рост ВВП страны ожидается на уровне 3,8 процента. Согласно его оценке, с учетом продолжающего санкционного давления на государство, речь идет о неплохих результатах, сообщает ТАСС.

«Вы все видите, какие турбулентные процессы проходят и по периметру нашего государства, и в целом в мире. Но сегодня надо сказать, что и проверку этого года мы выдержали с достоинством», — сказал политик.

Также Головченко обратил внимание на темпы роста инвестиций в основной капитал в Белоруссии, выросшие за 11 месяцев уходящего года на 14 процентов к аналогичному периоду 2022-го и на положительное сальдо внешней торговли, составившее около 700 миллионов долларов. Рост вкладов в белорусских банках, а также их «стремительно меняющийся баланс» на рублевые, по мнению главы правительства, говорит о доверии к национальной валюте.

В 2022 году ВВП Белоруссии снизился на 4,7 процента. Нынешний рост экономики фиксируется в том числе на фоне активного сотрудничества с Россией. В частности, как сообщалось ранее, страна получила от «Газпрома» самую низкую в мире цену на российский газ до 2031 года.

