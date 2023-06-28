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13:25, 28 июня 2023Экономика

Белоруссия решила помочь экономике России

Лукашенко: Беларусь готова участвовать в модернизации российской экономики
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия готова принять участие в модернизации ключевых секторов экономики России и создании совместных производств. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

Лукашенко отметил, что у страны есть много предложений в области сельского хозяйства, машиностроения, строительства, деревообработки, поставок оборудования, формирования компонентной базы, пищевой, легкой промышленности, освоения космоса и фармацевтики, которые будут интересны и востребованы регионами России. Он напомнил, что между Белоруссией и российскими регионами заключено 81 соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сфере.

В видеообращении к участникам форума регионов Белоруссии и России, проходящего в Уфе, президент республики также заявил, что две страны успешно решают задачу импортозамещения на фоне санкций. «Мы хорошо дополняем друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции, решая общую сегодня для нас задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета», — сказал Лукашенко.

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Президент особенно подчеркнул, что контакты между регионами Беларуси и России активно развивались даже в сложные времена. По его словам, прочные отношения между странами помогают «держать удар со стороны Запада по всем фронтам», в том числе в области экономики.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика планирует начать работу на заводах, опустевших после ухода из России западных компаний. Однако, по его мнению, власти Белоруссии «чуть-чуть пропустили момент», и республике придется побороться за освободившиеся предприятия с российскими и китайскими производителями.

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