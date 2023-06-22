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16:39, 22 июня 2023Экономика

Белоруссия решила бороться с Китаем за брошенные в России производства

Премьер Головченко: Белоруссия планирует занять оставленные Западом российские заводы

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Reuters

Власти Белоруссии планируют начать работу на опустевших после ухода из России западных компаний заводах. Об этом на совещании с президентом Александром Лукашенко заявил премьер Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

Как объяснил политик, в Белоруссии уже «чуть-чуть пропустили момент» и стране придется побороться за оставленные предприятия с российскими и китайскими производителями. «Вместе с послом в России мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов оборудования», — сказал Головченко.

Белорусский президент в свою очередь уточнил, что налаживать производство нужно не только в России, а везде, где это выгодно для страны. На том же совещании Лукашенко призвал инвесторов не относиться к Белоруссии как к банановой республике. Он раскритиковал практику, при которой они платят местным рабочим «копейки», а всю прибыль выводят за рубеж.

По данным, которые в марте 2023 года приводила IBC Real Estate, из России решили уйти 139 международных компаний, что составило примерно треть организаций, учтенных в исследовании.

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    Дмитрий Воронин
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