Белоруссия получила самую низкую в мире цену на российский газ

Посол Белоруссии Крутой: цены на газ из РФ для Минска будут самыми низкими до 2031 года

Договор между Белоруссией и «Газпромом» предполагает поставки российского газа Минску по самой низкой цене по сравнению с другими странами мира до 2031 года. Об этом заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, его слова приводит РИА Новости.

Посол отметил, что это базовое условие, которое правительства стран намерены сохранять в рамках дальнейших переговоров об условиях поставки российских энергоносителей. «В части ценообразования президенты договорились продлить формулу, которая действовала последние три года, на следующий трехлетний период — до 2026 года», — добавил Крутой.

Отвечая на вопрос о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии, он сообщил, что до декабря лидеры государств должны получить подготовленную методику сближения формулы расчета цены на газ между странами с учетом особенностей экономики. Так, по его словам, в Белоруссии другая структура потребления — практически весь газ поступает не населению, а промышленности и электроэнергетическому сектору. Экспертам предстоит определить, насколько «белорусская составляющая вписывается в методику ФАС, которая служит базой для определения цены газа внутри России», добавил Крутой.

После подписания соглашения по общему газовому рынку в Союзном государстве будет подписан аналогичный документ и по общему рынку электроэнергии, сообщил посол. Он подчеркнул, что он, «по большому счету, уже готов».

1 марта Россия и Белоруссия подписали соглашение, регулирующее порядок формирования цен на поставки газа в республику и транспортировку по территории страны, которое будет действовать до 31 декабря 2025 года. Согласно документу, условия поставки газа из России сохранятся на уровне 2022 года. Сейчас Минск платит за газ 128,52 доллара за тысячу кубометров, эта цена действует с 2021 года. Тогда же власти двух стран сообщили о планах по созданию объединенного рынка газа Союзного государства.

Позднее глава российского Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что единого подхода к определению цен на российский газ для Казахстана и Белоруссии не будет. По его словами, цена в каждой стране разная, для некоторых стран она установлена на один год, другим — на три года. Министр добавил, что стоимость, по которой партнеры получают газ из России, значительно ниже цен на мировом рынке.