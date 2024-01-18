Мать Doja Cat подала в суд на выбившего рэперше зубы родственника

Мать Doja Cat подала в суд на своего сына, который выбил рэперше зубы

Мать американской хип-хоп-исполнительницы Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини), художница Дебора Элизабет Сойер, подала в суд на своего сына и брата артистки, который выбил звезде зубы. Об этом сообщает Page Six.

Из документов, рассмотренных в суде, следует, что Раман Далитандо Дламини неоднократно подвергал сестру физическому насилию, а также угрожал. Последняя встреча Doja Cat с братом состоялась в январе — родственник рэперши оставил на ее теле ряд синяков и порезов, оскорбил ее, а также повредил и украл личные вещи исполнительницы.

До этого Сойер уже получала ордера, которые запрещают Дламини приближаться к ней, однако их срок годности истек. В суде постановили предоставить защиту только художнице, а также призвали саму Doja Cat обратиться за помощью в ведомство. Сама певица никак не комментирует конфликт.

Ранее канадский рэпер T-Sav (настоящее имя — Тайрел Нгуен) записал песню и получил два пожизненных срока.