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11:58, 18 января 2024Культура

Мать Doja Cat подала в суд на выбившего рэперше зубы родственника

Мать Doja Cat подала в суд на своего сына, который выбил рэперше зубы
Doja Cat

Doja Cat. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Мать американской хип-хоп-исполнительницы Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини), художница Дебора Элизабет Сойер, подала в суд на своего сына и брата артистки, который выбил звезде зубы. Об этом сообщает Page Six.

Из документов, рассмотренных в суде, следует, что Раман Далитандо Дламини неоднократно подвергал сестру физическому насилию, а также угрожал. Последняя встреча Doja Cat с братом состоялась в январе — родственник рэперши оставил на ее теле ряд синяков и порезов, оскорбил ее, а также повредил и украл личные вещи исполнительницы.

До этого Сойер уже получала ордера, которые запрещают Дламини приближаться к ней, однако их срок годности истек. В суде постановили предоставить защиту только художнице, а также призвали саму Doja Cat обратиться за помощью в ведомство. Сама певица никак не комментирует конфликт.

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      Анастасия Астахова
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