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02:07, 18 января 2024Мир

Министр обороны Франции оценил контрнаступление ВСУ

Министр обороны Франции Лекорню: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Giorgos Kontarinis / Eurok / Globallookpress.com

Результаты контрнаступления украинских войск не оправдали ожиданий, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Своим мнением он поделился в интервью Parisien.

Как отметил глава военного ведомства, украинский конфликт «замораживается».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал превосходство российских войск в воздухе препятствием для успешного контрнаступления. Он подчеркнул, что украинской армии необходимо больше средств противовоздушной обороны и контроль над небом.

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      Марина Совина
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