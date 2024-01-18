Министр обороны Франции оценил контрнаступление ВСУ

Министр обороны Франции Лекорню: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий

Результаты контрнаступления украинских войск не оправдали ожиданий, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Своим мнением он поделился в интервью Parisien.

Как отметил глава военного ведомства, украинский конфликт «замораживается».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал превосходство российских войск в воздухе препятствием для успешного контрнаступления. Он подчеркнул, что украинской армии необходимо больше средств противовоздушной обороны и контроль над небом.