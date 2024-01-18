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22:32, 18 января 2024Интернет и СМИ

Минобороны рассказало о работающих в зоне СВО российских журналистах

Замглавы Минобороны Панков: в зоне СВО работают 82 российских журналиста
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В зоне специальной военной операции (СВО) работают 82 российских журналиста, в прошлом году события на фронте освещали в общей сложности более 1100 представителей отечественных СМИ. Об этом рассказал замглавы Минобороны РФ статс-секретарь Николай Панков, пишет РИА Новости.

В ходе церемонии вручения наград журналистам, приуроченной ко Дню российской печати, Панков заявил, что на российских журналистах сегодня лежит «колоссальная ответственность за то, как широкая общественность воспринимает происходящее на фронте».

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что сейчас в отечественной журналистике произошло четкое разделение на журналистов, уехавших из России и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает для страны и для победы.

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      Марина Совина
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