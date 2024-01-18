Минобороны заявило о штурме опорного пункта ВСУ под Артемовском десантниками

МО: десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском и зачистили его

Российские десантники штурмовали опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском и зачистили его. Об этом сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Десантники из Южной группировки войск овладели опорником противника при поддержке огня артиллерии. Они вскрыли огневые точки и укрытия украинских военных со скоплением пехоты с помощью воздушной разведки их позиций.

«Затем десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия», — сообщили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщали, что военнослужащие штурмового подразделения Западной группировки Вооруженных сил (ВС) России захватили позиции противника на купянском направлении и взяли в плен украинских военнослужащих.