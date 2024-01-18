Московский аэропорт Внуково ввел план «Ковер»

Mash: аэропорт Внуково и аэродромы в Кубинке и Ермолине ввели план «Ковер»

Московский аэропорт Внуково, а также аэродромы в Кубинке и Ермолине ввели план «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что столичная воздушная гавань закрыта на прилет и вылет. Самолетам порекомендовали садиться в других аэропортах.

Ранее международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер». Причиной ограничений на взлет и посадку лайнеров стала атака беспилотника территории Ленинградской области. Сообщалось, что был задержан рейс из Еревана.