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12:21, 18 января 2024Путешествия

Московский аэропорт Внуково ввел план «Ковер»

Mash: аэропорт Внуково и аэродромы в Кубинке и Ермолине ввели план «Ковер»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Московский аэропорт Внуково, а также аэродромы в Кубинке и Ермолине ввели план «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что столичная воздушная гавань закрыта на прилет и вылет. Самолетам порекомендовали садиться в других аэропортах.

Ранее международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер». Причиной ограничений на взлет и посадку лайнеров стала атака беспилотника территории Ленинградской области. Сообщалось, что был задержан рейс из Еревана.

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      Алина Черненко
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