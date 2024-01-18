В ВСУ возмутились идеей Кулебы об использовании лопат как оружия

Генерал ВСУ Кривонос: офис Зеленского пытается обмануть украинский народ

Идея главы МИД Украины Дмитрия Кулебы вооружить украинских солдат лопатами — популизм, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос. С критикой в адрес министра он выступил в интервью Newsroom.

«У меня вопрос, а лопатами обеспечили все население Украины? И лопата — оружие! И лопатой можно огромное количество окопов вырыть. Однако вопрос о лопатах — это тот же самый вопрос, где тот миллиард деревьев? Поэтому это голый популизм, ни больше, ни меньше», — отметил Кривонос.

Он также возмутился планами властей страны производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в каждом доме. По мнению генерала, таким образом они хотят получить возможность пилить бюджет и избежать ответственности за производство. Киев пытается обмануть украинский народ и отправить его в «мясорубку войны», резюмировал он.

В январе Кулеба заявил, что украинские солдаты вооружатся лопатами и продолжат сражение в зоне конфликта, если у Киева закончится оружие. Он объяснил это тем, что для Киева на карту поставлено существование государства.