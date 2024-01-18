Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:43, 18 января 2024Бывший СССР

В ВСУ возмутились идеей Кулебы об использовании лопат как оружия

Генерал ВСУ Кривонос: офис Зеленского пытается обмануть украинский народ
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Идея главы МИД Украины Дмитрия Кулебы вооружить украинских солдат лопатами — популизм, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос. С критикой в адрес министра он выступил в интервью Newsroom.

«У меня вопрос, а лопатами обеспечили все население Украины? И лопата — оружие! И лопатой можно огромное количество окопов вырыть. Однако вопрос о лопатах — это тот же самый вопрос, где тот миллиард деревьев? Поэтому это голый популизм, ни больше, ни меньше», — отметил Кривонос.

Он также возмутился планами властей страны производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в каждом доме. По мнению генерала, таким образом они хотят получить возможность пилить бюджет и избежать ответственности за производство. Киев пытается обмануть украинский народ и отправить его в «мясорубку войны», резюмировал он.

В январе Кулеба заявил, что украинские солдаты вооружатся лопатами и продолжат сражение в зоне конфликта, если у Киева закончится оружие. Он объяснил это тем, что для Киева на карту поставлено существование государства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Германия отказалась передать ВСУ крылатые ракеты Taurus. Киев хотел потратить их на уничтожение Крымского моста

      США подтвердили ракетный удар по американскому судну у берегов Йемена

      Мужчины и женщины раскрыли самые страшные скрываемые от партнеров секреты

      Школьный психолог совратила 11-летнюю девочку и скрывалась от полиции девять лет

      Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Подольске

      В ВСУ возмутились идеей Кулебы об использовании лопат как оружия

      Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну

      Американский генерал предрек победу России на Украине

      Финны построят дополнительные ограждения на границе с Россией

      В Сенате США заявили о приближении к сделке о помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше