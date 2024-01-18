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14:59, 18 января 2024Бывший СССР

На Украине врачи начали отказывать в лечении военнообязанным мужчинам

«Страна.ua»: на Украине мужчинам отказывают в лечении без справки из военкомата

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Украине в больницах начали отказывать в лечении военнообязанным мужчинам без предъявления ими справки из военкомата. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Издание уточняет, что речь идет, в частности, о плановых госпитализациях. В перечне документов, которые пациент должен собрать, все чаще стала фигурировать справка о воинском учете. Без нее врачи под любым предлогом отказывают в госпитализации, например, ссылаясь на отсутствие мест в палатах.

Работница одного из харьковских центров оказания административных услуг Алина рассказала, что у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действительно могут потребовать справку из военкомата. По ее словам, это подтверждается тем, что медицинские учреждения еще несколько месяцев назад получали подобные письма из военкоматов.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных. В документе указана норма, согласно которой реестр будет собирать всевозможные данные граждан без их согласия.

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