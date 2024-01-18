На Украине потребовали демобилизовать категорию граждан из-за дефицита кадров

На Украине создали петицию ради демобилизации инженеров из-за дефицита кадров

Украинские активисты создали петицию с требованием демобилизовать инженеров и других специалистов из-за кадрового дефицита на оборонных предприятиях. Ее зарегистрировали на сайте Владимира Зеленского.

В тексте отмечается, что сейчас оборонная промышленность Украины испытывает большие сложности из-за жесткого дефицита кадров. На данный момент на предприятиях особенно не хватает разработчиков с опытом проектирования бронеавтомобилей и боеприпасов.

В то же время эту проблему можно преодолеть, демобилизовав инженеров, работавших ранее на предприятиях или имеющих специальное образование и опыт. Таким образом, после возвращения домой эту категорию граждан могли бы привлекать к работе в военно-промышленном комплексе (ВПК), говорится в обращении.

Петиция, автором которой стала Яна Тимошенко-Лисова, зарегистрирована 17 января. На момент написания заметки она набрала почти 350 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.

Ранее в Минобороны Украины начали прорабатывать решения, которые позволят военным быть частично уволенными, но не демобилизоваться. Тогда отмечалось, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране.