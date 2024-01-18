На Украине заявили о переговорах по зерновой сделке при посредничестве ООН

Посол Боднар: Украина ведет переговоры по зерновой сделке при посредничестве ООН

Киев ищет формат возможной помощи по зерновой сделке при посредничестве ООН от международных партнеров. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, его слова приводит Reuters.

В рамках онлайн-брифинга дипломат сообщил, что сейчас Украина ведет «определенные переговоры», касающиеся инициативы ООН по экспорту зерна, закрытой летом 2023 года.

«К сожалению, на данный момент эта зерновая инициатива не функционирует, хотя определенные переговоры ведутся, чтобы найти формат возможной помощи Украине со стороны международных партнеров», — рассказал он.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года, уведомив об этом Украину, ООН и Турцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что часть сделки, касающаяся РФ, так и не была выполнена.