Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:30, 18 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о переговорах по зерновой сделке при посредничестве ООН

Посол Боднар: Украина ведет переговоры по зерновой сделке при посредничестве ООН

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Киев ищет формат возможной помощи по зерновой сделке при посредничестве ООН от международных партнеров. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, его слова приводит Reuters.

В рамках онлайн-брифинга дипломат сообщил, что сейчас Украина ведет «определенные переговоры», касающиеся инициативы ООН по экспорту зерна, закрытой летом 2023 года.

«К сожалению, на данный момент эта зерновая инициатива не функционирует, хотя определенные переговоры ведутся, чтобы найти формат возможной помощи Украине со стороны международных партнеров», — рассказал он.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года, уведомив об этом Украину, ООН и Турцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что часть сделки, касающаяся РФ, так и не была выполнена.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Наемники ВСУ попали под удар в Харькове. Среди них были кураторы диверсантов, нападавших на регионы России

      Бывшему министру обороны ДНР Стрелкову запросили срок за экстремизм

      Американские военные инструкторы обучат сотрудников МВД Молдавии

      Почти 50 человек подхватили кишечную инфекцию в петербургской школе

      Россия нанесла удар по временным базам иностранных наемников в зоне СВО

      В Турции заявили о частичном возобновлении получения переводов из России

      Армия России перехватила две выпущенные ВСУ ракеты «Точка-У»

      Российские войска за сутки уничтожили более 90 беспилотников ВСУ

      Названы сроки подачи заявок на отсрочку от армии для одной категории россиян

      Минобороны США закупит 54 спутника слежения за ракетами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше