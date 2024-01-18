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23:23, 18 января 2024Мир

Арабские страны предоставят план по решению конфликта Палестины и Израиля

FT: арабские страны работают над планом по решению конфликта Палестины и Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press

Арабские страны планируют вскоре предоставить план по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание палестинского государства. Об этом пишет издание Financial Times (FT), ссылаясь на высокопоставленного чиновника.

«Арабские государства работают над инициативой по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников в Газе в рамках более широкого плана, который мог бы предложить Израилю нормализацию отношений», — сказано в заявлении.

Как рассказал источник издания, арабские страны надеются предоставить план в течение нескольких недель в попытке положить конец войне Израиля с ХАМАС. Государства пытаются предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке, говорится в статье.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что никто в Израиле в данный момент не готов к переговорам с Палестиной, все жители хотят избавиться от угроз стране.

Также он добавил, что после нападения палестинского движения ХАМАС жители страны утратили веру в мирные переговоры. При этом он отметил, что рано или поздно конфликт с Палестиной обязательно придется решить.

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      Марина Совина
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